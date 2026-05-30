Un nuovo omaggio alla memoria di una figura che ha segnato la storia amministrativa e sociale di Nocera Superiore. Da oggi il Centro Sociale Polivalente della città porta ufficialmente il nome dell’avvocato Giuseppe Salvi, amministratore ricordato per il suo impegno istituzionale, la competenza professionale e la costante attenzione verso la comunità.

La cerimonia di intitolazione si è svolta alla presenza delle autorità cittadine e rappresenta un ulteriore momento dedicato alla valorizzazione della memoria collettiva, a un anno dalle iniziative commemorative dedicate ai fratelli Alfonso e Matteo Fresa.

Fu proprio l’amministrazione guidata da Salvi a sostenere la realizzazione della struttura, oggi diventata un importante punto di riferimento per attività sociali, culturali e aggregative. Un luogo che nel tempo ha assunto un ruolo centrale nella vita cittadina e che da oggi conserverà anche nel nome il ricordo del suo promotore.

«Un esempio di rigore morale, competenza e dedizione al bene comune», ha sottolineato il sindaco Gennaro D’Acunzi, evidenziando come l’intitolazione rappresenti un segno concreto di gratitudine verso una personalità che ha contribuito alla crescita della città.

L’iniziativa si inserisce nel percorso intrapreso dall’amministrazione comunale per custodire e tramandare la memoria di uomini e donne che hanno lasciato un segno significativo nella storia di Nocera Superiore, affinché il loro esempio possa continuare a ispirare le future generazioni.