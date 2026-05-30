Momenti di paura nella tarda serata di giovedì a Pompei, dove un violento incidente stradale si è verificato all’incrocio di via Ripuaria. Coinvolti nello schianto un’automobile e un’ambulanza.

L’impatto, avvenuto intorno alle ore 23, è stato particolarmente forte e ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona, allarmati dal fragore proveniente dalla strada. In pochi minuti sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pompei, che hanno provveduto a gestire la viabilità e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Per prestare assistenza ai coinvolti è stato necessario l’intervento di un’altra ambulanza. Il bilancio è di tre persone ferite, fortunatamente nessuna delle quali sarebbe in pericolo di vita.

Restano da chiarire le cause che hanno portato alla collisione. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

L’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerata la violenza dell’impatto e il coinvolgimento di un mezzo di soccorso in servizio.