Una giornata all’insegna della prevenzione, della solidarietà e della sensibilizzazione sanitaria si è svolta a Scafati, dove l’associazione Noi Con Voi APS ha promosso un’importante iniziativa dedicata alla diagnosi precoce dei tumori più diffusi.

L’evento, ospitato in Piazza Vittorio Veneto e realizzato con la collaborazione del Centro di Analisi Diagnostica Conte, ha consentito di effettuare oltre 80 prelievi gratuiti, offrendo ai cittadini un’opportunità concreta per monitorare il proprio stato di salute e approfondire il tema della prevenzione oncologica.

A supportare la giornata sono stati il dottor Alfonso Orlando, medico di medicina generale, e il nutrizionista Raffaele Russo, che hanno fornito consulenze e informazioni ai partecipanti. Un contributo significativo è arrivato anche da don Gennaro Romano e dalla comunità parrocchiale, che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa.

«La prevenzione resta uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro i tumori», ha sottolineato la presidente dell’associazione, Rosella Esposito, ringraziando i volontari impegnati quotidianamente nelle attività di sensibilizzazione e sostegno ai pazienti oncologici.

Fondata da persone che hanno vissuto direttamente o indirettamente l’esperienza della malattia, Noi Con Voi APS opera da anni sul territorio campano attraverso campagne di screening, attività informative e progetti di accompagnamento rivolti ai pazienti e alle loro famiglie. Tra le iniziative più conosciute figurano il “Camper della Prevenzione” e numerose giornate dedicate alla diagnosi precoce.

L’impegno dell’associazione proseguirà già nelle prossime settimane. Il prossimo appuntamento è in programma il 6 giugno ad Afragola con una giornata dedicata alla prevenzione del tumore della tiroide. In cantiere anche un nuovo progetto focalizzato sulla prevenzione del tumore al seno, che unirà salute, inclusione e partecipazione sociale.

Le attività sono sostenute anche dalla Fondazione Banco di Napoli e dalla Fondazione Carisal, partner del progetto volto a diffondere la cultura della prevenzione e ad avvicinare i servizi sanitari ai cittadini.

L’associazione rinnova l’invito alla partecipazione, ricordando che la prevenzione rappresenta uno degli strumenti più importanti per la tutela della salute e della qualità della vita.