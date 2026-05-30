Notte di violenza a Torre del Greco, dove un uomo di 39 anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Maresca con diverse ferite da arma da taglio.

L’allarme è scattato poco dopo le 4 del mattino, quando i carabinieri della stazione locale sono intervenuti presso il presidio ospedaliero dopo l’arrivo del ferito, già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa avvenuta in via Vittorio Veneto.

I sanitari hanno sottoposto il 39enne a un intervento chirurgico. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scontro. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.