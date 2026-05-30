Drammatico incidente nelle prime ore del mattino a Capaccio Paestum, dove due uomini hanno perso la vita in seguito a un violento schianto avvenuto sul lungomare, in località Laura.

Secondo una prima ricostruzione, le vittime viaggiavano a bordo di uno scooter Honda lungo via Poseidonia quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato contro il muro di recinzione di una villetta privata. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo ai due centauri.

A perdere la vita sono stati il 27enne Osvaldo Di Giaimo, residente a Castellabate, e il 39enne Cristian Ventura, originario di Catania ma anch’egli residente a Castellabate.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno tentato ogni manovra di soccorso, ma per i due uomini non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato alla tragedia.

La notizia ha profondamente colpito le comunità di Castellabate e Capaccio Paestum, dove le due vittime erano conosciute.