Cultura e territorio. Seminario promosso da Archeoclub d’Italia Nuceria Alfaterna presso la sede del Consorzio di Bonifica Integrale del Fiume Sarno.

Il seminario

Una riflessione sul profondo legame tra acqua, storia e sviluppo del territorio. Presso la sede del Consorzio di Bonifica Integrale del Fiume Sarno si è svolto il seminario promosso da Archeoclub d’Italia Nuceria Alfaterna dal titolo “Una storia scritta sull’acqua. Il Sarno e la sua terra”.

Il contributo scientifico

Protagonista dell’incontro il professor Antonio Milone dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha guidato i partecipanti in un percorso di approfondimento dedicato all’evoluzione storica del fiume e delle comunità sorte lungo il suo corso. L’intervento ha evidenziato come il Sarno abbia rappresentato nei secoli una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dell’area.

Un patrimonio da valorizzare

L’iniziativa ha offerto l’occasione per riscoprire il valore storico, archeologico e ambientale del territorio attraversato dal fiume. Attraverso documenti, studi e testimonianze, è emersa l’importanza di preservare la memoria di un corso d’acqua che ha contribuito a modellare l’identità delle comunità locali.

Lo sguardo al futuro

Il seminario ha inoltre richiamato l’attenzione sulle sfide contemporanee legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione del sistema fluviale. Un momento di confronto che ha ribadito la necessità di coniugare conoscenza storica, sostenibilità e attenzione verso il futuro del Sarno e della sua terra.

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