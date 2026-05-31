Momenti di apprensione nelle prime ore di questa mattina ad Angri, dove un incendio ha interessato l’area dell’ex MCM, storico opificio dismesso situato nel cuore della città.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per circoscrivere e domare le fiamme all’interno della vasta area industriale abbandonata. L’incendio ha generato un’enorme nube di fumo, visibile da diverse zone del territorio e che ha invaso parte del centro cittadino, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Al momento non sono note le cause del rogo, sulle quali sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti. L’area dell’ex MCM, da tempo in stato di abbandono, è al centro di un progetto di futura riqualificazione e rigenerazione urbana.

Non si segnalano feriti. Seguiranno aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sugli esiti delle verifiche in corso.

Redazione