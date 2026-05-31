Nuovo episodio di violenza all’interno dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Nel pomeriggio di oggi una Guardia Particolare Giurata è stata aggredita mentre era in servizio presso il Pronto Soccorso. A denunciare l’accaduto è il Sindacato Autonomo Vigilanza (SAV), che ha espresso piena solidarietà all’operatore coinvolto.

Secondo una prima ricostruzione, la guardia giurata era intervenuta per agevolare le operazioni di soccorso a una donna colta da malore nell’area di attesa. Durante l’assistenza sanitaria, alcuni presenti avrebbero assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale del triage e degli addetti alla vigilanza.

Nel tentativo di riportare la calma, l’operatore sarebbe stato minacciato da un uomo che avrebbe cercato di colpirlo con un bastone ortopedico. Solo l’intervento di un familiare dell’aggressore avrebbe evitato conseguenze più gravi. Successivamente sarebbe stato lanciato anche un telefono cellulare in direzione della guardia giurata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Il SAV ha condannato con fermezza quanto accaduto, sottolineando come le Guardie Particolari Giurate siano quotidianamente impegnate in contesti delicati e spesso caratterizzati da tensione ed emergenze. Il sindacato ha inoltre richiamato l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza nei presidi ospedalieri e di garantire maggiori tutele agli operatori impegnati nella salvaguardia della collettività.

«Esprimiamo la nostra vicinanza al collega coinvolto e ribadiamo la necessità di adottare strumenti e procedure adeguate per prevenire episodi di violenza sempre più frequenti nei luoghi pubblici e negli ospedali», si legge nella nota del sindacato.