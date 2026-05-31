Primo vero assaggio d’estate sulle coste campane. Complice il ponte del 2 Giugno, migliaia di turisti e visitatori hanno raggiunto fin dalle prime ore della mattina la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, mettendo sotto pressione viabilità, parcheggi e accessi alle principali località balneari.

La situazione più critica si registra a Meta, dove le spiagge hanno raggiunto rapidamente la capienza massima, rendendo di fatto impraticabile l’accesso all’arenile. Importante il lavoro della polizia municipale impegnata nella gestione dei flussi e nel controllo delle targhe alterne.

Ad Amalfi si registra il consueto tutto esaurito nei parcheggi, con traffico intenso soprattutto nel tratto compreso tra Atrani, Castiglione di Ravello e Minori. Per raggiungere la città molti visitatori stanno preferendo i collegamenti via mare.

Situazione più gestibile, almeno per il momento, a Positano, dove la viabilità sta reggendo grazie al lavoro della polizia municipale e degli ausiliari del traffico. Restano però osservati speciali gli sbarchi al porto e le fermate dei mezzi pubblici nelle ore di punta.

Sulla Statale 163 Amalfitana sono entrate in vigore le targhe alterne, ma continuano le polemiche per la mancanza di controlli preventivi ai principali punti d’accesso, in particolare ai Colli di San Pietro e a Vietri sul Mare. L’assenza di sistemi di informazione e filtraggio del traffico rischia infatti di favorire la formazione di lunghe code lungo l’arteria costiera.

L’attenzione è ora rivolta alla serata, quando è previsto il controesodo verso Napoli e Salerno. Possibili rallentamenti e code sulla Statale 145 Sorrentina, lungo la Statale Amalfitana e sui principali raccordi autostradali, con traffico intenso previsto fino a tarda sera.