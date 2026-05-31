Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di domenica al lago d’Averno, a Pozzuoli, dove un’auto è finita improvvisamente in acqua con all’interno un gattino rimasto intrappolato.

Protagonista del salvataggio è stata Valentina Buccolini, volontaria di Legambiente e imprenditrice che gestisce un centro cinofilo nella zona. Secondo quanto ricostruito, la donna stava lasciando la struttura quando, dopo aver aperto il cancello, la vettura avrebbe iniziato a muoversi fino a scivolare nel lago.

Senza perdere tempo, Valentina si è lanciata in acqua riuscendo ad aprire l’auto e a mettere in salvo il piccolo animale prima che la situazione potesse peggiorare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli e i sommozzatori, mentre il veicolo è stato successivamente recuperato con l’ausilio di una gru. Fortunatamente né la donna né il gattino hanno riportato conseguenze.

Durante le verifiche effettuate sul mezzo, il freno a mano sarebbe risultato ancora inserito, circostanza che potrebbe far ipotizzare un possibile guasto tecnico all’origine dell’incidente. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Redazione

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