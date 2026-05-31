Una vicenda che ha suscitato indignazione e dolore quella avvenuta a Roccadaspide, dove un cane è morto dopo essere stato lasciato legato sotto il sole. Sul caso è stato presentato un esposto in Procura per fare piena luce su quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Secondo quanto emerso, una volontaria avrebbe segnalato la situazione alle autorità già nei giorni precedenti, denunciando le condizioni in cui si trovava l’animale. Nonostante gli allarmi lanciati, il cane sarebbe deceduto prima che fosse possibile intervenire efficacemente.

L’attenzione degli inquirenti si concentra ora anche sulla sorte di un secondo cane che si trovava nella stessa area e sulle eventuali omissioni che potrebbero aver contribuito al tragico epilogo.

La vicenda ha scatenato numerose reazioni tra cittadini e associazioni animaliste, che chiedono chiarezza sull’accaduto e maggiori controlli per prevenire episodi simili. Saranno gli accertamenti della magistratura a stabilire eventuali responsabilità e a ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.