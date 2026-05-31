Doveva essere una giornata all’insegna della natura e dei panorami mozzafiato della Costiera Amalfitana, ma si è trasformata in tragedia. Una turista italiana di 75 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri lungo il celebre Sentiero degli Dei, uno dei percorsi escursionistici più frequentati della Campania.

L’incidente è avvenuto in località Colle Serra, nel territorio di Agerola. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe scivolata in un tratto particolarmente esposto del sentiero, precipitando per diversi metri nel vuoto. L’impatto si è rivelato fatale.

L’allarme è stato lanciato immediatamente da altri escursionisti presenti sul posto. La centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, supportato dall’elisoccorso del 118 di Napoli, dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri.

Una volta raggiunta la turista, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta.

Particolarmente complesse le operazioni di recupero della salma, rese difficili dalla conformazione impervia dell’area. Il corpo è stato trasportato a spalla fino alla frazione di Bomerano, dove si sono concluse le attività di soccorso.