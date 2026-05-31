Continua a far discutere il caso dell’artigiano originario del Bangladesh, regolarmente residente in Italia, vittima di una brutale aggressione da parte dell’ex compagna ad Angri. L’uomo, che lavora come sarto, sarebbe stato accoltellato ed evirato al termine di un episodio di estrema violenza avvenuto nelle scorse settimane.

A riaccendere i riflettori sulla vicenda è stato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha incontrato la vittima e condiviso sui social un video per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sue condizioni.

Secondo quanto riferito, l’uomo sta affrontando un lungo e complesso percorso medico. «Siamo davanti a una violenza inaudita. Questa persona dovrà affrontare un lungo percorso di ricostruzione degli organi genitali, con costi che superano i 100mila euro e che non è in grado di sostenere», ha dichiarato Borrelli.

Durante l’aggressione, il sarto avrebbe riportato anche gravi ferite alle mani nel tentativo di difendersi, lesioni che oggi gli impedirebbero di svolgere la propria attività lavorativa, compromettendo la sua principale fonte di reddito.

A seguire il caso è l’avvocato Angelo Pisani, che ha sottolineato la gravità dell’accaduto e le difficoltà affrontate dalla vittima. Secondo il legale, la donna accusata dell’aggressione si trova attualmente in carcere e avrebbe presentato richiesta di arresti domiciliari.

«La violenza non ha sesso: va contrastata sempre, che colpisca una donna, un uomo, un bambino o un anziano», ha affermato Pisani, evidenziando inoltre la necessità di garantire forme di assistenza e sostegno adeguate anche agli uomini che subiscono violenze particolarmente gravi.