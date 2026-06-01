Verso il ballottaggio. Una competizione elettorale che intreccia legami familiari, percorsi di vita e una pagina destinata a restare nella storia cittadina.

Una storia che nessuno avrebbe immaginato

Una visione positiva. Quella di Alfonso Scoppa e Pasquale Mauri è diventata una storia terribilmente tenera, fatta di antagonismi ma anche di affetti celati sotto una competizione che nessuno avrebbe immaginato. Ma anche di giovinezza e di saggezza. Una trama quasi letteraria che si muove nel sottobosco di una parentela molto stretta, dove si agitano gli animi e si alimentano contrapposizioni inevitabili. Angri sa scrivere anche queste complicate storie fatte di intrecci.

Oltre la competizione

A chi scrive piace immaginarla come se fosse già Natale, quando tutti sono riuniti e si sentono vicini, stretti in legami di affetto e di sincero amore. Forse è una narrazione romantica, forse distante dalla realtà dei fatti. Eppure resta l’immagine di Alfonso che scrive a zio Pasquale. Quest’ultimo appare come un uomo temprato dalle dure prove riservate dalla vita, dalle quali è uscito con la forza di un guerriero. Oggi, però, il terreno del confronto è quello dell’arena politica del ballottaggio.

Il verdetto delle urne

Non è elegante e ne bello scrivere che qualcuno debba perdere o soccombere. Piuttosto, uno dei due sarà chiamato a fare un passo indietro, magari laterale, rispetto a chi verrà scelto dal suffragio popolare per guidare una cittadina che cerca di riconoscersi in una nuova amministrazione. È la regola della democrazia, ma anche il passaggio più delicato di ogni competizione elettorale comunale.

Una pagina destinata a restare

Chi scrive non avrebbe mai immaginato di dover raccontare una sfida così particolare, destinata probabilmente a restare negli annali della città, nei racconti che si tramanderanno che avrebbe toccato le corde emozionali del popolo. Lunedì prossimo qualcuno festeggerà, altri resteranno in silenzio a continuare la propria vita, a rimuginare e a riflettere sul risultato. Poi arriverà il tempo delle analisi, delle valutazioni e delle prospettive future. Magari tra cinque anni ci sarà un nuovo intreccio di storie e destini che si incontrano, camminano paralleli e talvolta si separano. Altre occasioni.

«Tutti abbiamo un’idea fissa di diventare un giorno proprio quello che non potremo mai essere», scriveva Rocco Scotellaro. E forse proprio per questo che questa città oggi appare meno acerba e più consapevole del proprio percorso con la speranza che possa esserci un lieto fine facendo “cose serie” per tutti.

Una storia scritta sull’acqua, il Sarno raccontato da Antonio Milone (video)

Luciano Verdoliva

Laureato in Materie Letterarie ma non ha mai esercitato la docenza. Costantemente narratore di fatti dal 1990 è giornalista pubblicista per necessità. Uno dei suoi modelli: Goffredo Parise. Prossimo al pensionamento.

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