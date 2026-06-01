La Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania ha contestato un danno erariale di circa 1,3 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo a Benevento. La Guardia di Finanza ha notificato otto inviti a dedurre a soggetti ritenuti coinvolti, tra cui alcuni ex dipendenti della Prefettura che avevano compiti di controllo sulle strutture.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, tra il 2014 e il 2018 oltre 20 milioni di euro destinati dal Ministero dell’Interno alla gestione dell’accoglienza sarebbero stati in parte utilizzati in modo illecito. Le risorse pubbliche, invece di essere impiegate per garantire servizi essenziali agli ospiti dei centri, sarebbero state dirottate verso spese personali, tra cui viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso.

L’azione della magistratura contabile prende origine da un procedimento penale culminato con una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Benevento lo scorso 21 aprile. Al centro dell’inchiesta il Consorzio Maleventum, che avrebbe gestito numerose strutture di accoglienza nel Sannio.

Tra i destinatari degli atti figura anche un ex funzionario della Prefettura di Benevento, accusato di aver favorito i gestori dei centri preavvisandoli dell’arrivo delle ispezioni e di non aver avviato le necessarie procedure sanzionatorie in presenza di irregolarità. Coinvolti anche ex dirigenti dell’Area Immigrazione, ai quali viene contestata la mancata applicazione delle penalità previste dai contratti di appalto.

Le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza avrebbero evidenziato situazioni di sovraffollamento, carenze igienico-sanitarie, insufficienza dei servizi e mancato rispetto degli standard di sicurezza nelle strutture controllate.

L’inchiesta punta ora a chiarire tutte le responsabilità nella gestione dei fondi pubblici destinati all’accoglienza dei migranti e nell’attività di vigilanza affidata agli uffici competenti.