BOSCOREALE. È stato arrestato dai Carabinieri di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, un 41enne condannato in via definitiva per violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne appartenente alla sua cerchia familiare. L’uomo dovrà scontare una pena residua di 4 anni, 5 mesi e 4 giorni di reclusione.

I fatti risalgono al periodo compreso tra settembre e dicembre del 2017, quando, secondo quanto accertato dall’autorità giudiziaria, l’uomo avrebbe abusato della giovane a Boscoreale. Le indagini furono avviate dopo la denuncia presentata dalla vittima, consentendo agli investigatori di ricostruire gli episodi contestati.

L’iter giudiziario si è concluso con la condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata. La sentenza pronunciata dal Gip nel maggio 2023 è stata successivamente riformata dalla Corte d’Appello di Napoli nell’ottobre 2024. Il verdetto è diventato definitivo il 26 novembre 2025, quando la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa.

Oltre alla pena detentiva, il 41enne è stato condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’incapacità di ricoprire incarichi di tutore o curatore.

Ricevuto l’ordine di esecuzione della pena, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo nel comune emiliano dove risiedeva. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia per l’espiazione della condanna. Dal computo della pena sono stati detratti i 26 giorni già trascorsi in custodia cautelare nel 2021.

La vicenda giudiziaria si conclude a quasi otto anni dai fatti contestati, con l’esecuzione definitiva della sentenza nei confronti dell’uomo riconosciuto responsabile delle violenze ai danni della minorenne.