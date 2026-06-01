CASTEL SAN GIORGIO. Segnali incoraggianti arrivano dal fronte del contrasto al gioco d’azzardo. Secondo i dati contenuti nel “Libro Nero dell’Azzardo 2026”, nel comune di Castel San Giorgio si registra una riduzione di oltre 110 milioni di euro nelle giocate online rispetto al 2024.

A commentare il dato è stata il sindaco Paola Lanzara, che ha attribuito il risultato alle attività di prevenzione, sensibilizzazione e controllo portate avanti sul territorio in collaborazione con forze dell’ordine, magistratura e associazioni locali.

Nonostante il calo registrato, Castel San Giorgio continua a occupare una posizione significativa nella classifica nazionale relativa alla raccolta pro capite del gioco online. Un dato che invita a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno, senza però ignorare i segnali di miglioramento emersi negli ultimi anni.

«I risultati che oggi registriamo sono il frutto di una straordinaria sinergia istituzionale e sociale», ha dichiarato il primo cittadino, ringraziando in particolare magistratura, forze dell’ordine e il circolo “Marcello Torre” dell’associazione Libera per il lavoro svolto sul territorio.

L’amministrazione comunale conferma l’impegno nel proseguire le attività di prevenzione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di contrastare le dipendenze e promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati al gioco d’azzardo.