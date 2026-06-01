Attimi di paura nella notte lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, dove un automobilista si è trovato improvvisamente davanti un cinghiale sbucato sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di Montoro Nord e ha coinvolto una Fiat Panda.

Il conducente non ha avuto il tempo di evitare l’animale e l’impatto è stato particolarmente violento. La vettura ha riportato ingenti danni alla parte anteriore, ma fortunatamente l’automobilista è rimasto illeso, riuscendo a uscire dall’abitacolo sulle proprie gambe, seppur visibilmente scosso per l’accaduto.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il problema della presenza sempre più frequente dei cinghiali lungo le strade dell’Irpinia e della Valle dell’Irno. Negli ultimi anni gli avvistamenti si sono moltiplicati, interessando sia le aree rurali che quelle urbane, con conseguenti rischi per la sicurezza degli automobilisti.

Tra le zone maggiormente interessate dal fenomeno figurano Montoro e Solofra, dove non sono rare le segnalazioni di ungulati nei pressi di abitazioni, terreni agricoli e arterie ad alta percorrenza.

A complicare ulteriormente la situazione contribuiscono i lavori in corso sul raccordo Avellino-Salerno. In diversi tratti sono infatti presenti restringimenti della carreggiata dovuti all’installazione di nuove barriere di sicurezza, condizioni che riducono gli spazi di manovra e aumentano i pericoli in caso di ostacoli improvvisi sulla strada.