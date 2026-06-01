Macabra scoperta questa mattina, lunedì 1° giugno, al Centro Direzionale di Napoli, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore della giornata e sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso.

Secondo le prime informazioni, sarebbero stati proprio i Vigili del Fuoco a individuare il cadavere. La vittima non è stata ancora identificata, anche se dalle prime valutazioni sembrerebbe trattarsi di una donna giovane. Saranno però necessari ulteriori accertamenti per confermarne l’identità.

Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma della Compagnia di Poggioreale, coordinati dalla magistratura. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario. Tra le piste al vaglio vi è infatti la possibilità che la donna si sia lanciata da uno degli edifici della zona.

L’area è stata transennata e messa in sicurezza per consentire lo svolgimento delle operazioni investigative e dei rilievi tecnici. Sul posto sono presenti anche agenti della Questura e della Polizia Municipale.

L’episodio riaccende l’attenzione sul Centro Direzionale, area da tempo al centro del dibattito pubblico per questioni legate alla sicurezza e alla riqualificazione urbana. Solo nelle ultime ore, infatti, la zona era finita nuovamente sotto i riflettori per un altro grave episodio di cronaca.

Saranno gli accertamenti delle prossime ore a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e a fare luce sulle cause della morte della donna.