EBOLI/ OLEVANO SUL TUSCIANO. Un filo d’acciaio teso tra due alberi di ulivo, praticamente invisibile lungo il percorso, ha provocato un grave incidente a un appassionato di mountain bike. A raccontare l’accaduto è stato Nicola Torraca attraverso i propri canali social, dopo quanto avvenuto nei giorni scorsi sui sentieri tra Eboli e Olevano sul Tusciano.

Durante un’uscita in bicicletta, Torraca ha impattato violentemente contro il cavo metallico, riportando serie lesioni ai muscoli del quadricipite e la recisione interna di un’arteria. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, restando ricoverato per dieci giorni.

«Se quel cavo fosse stato posizionato pochi centimetri più in alto, oggi non sarei qui a raccontarlo», ha scritto il ciclista nel suo messaggio, evidenziando la pericolosità della situazione.

Dopo la disavventura, Torraca ha lanciato un appello ai proprietari dei terreni della zona affinché vengano rimossi i cavi metallici utilizzati come recinzioni o, quantomeno, adeguatamente segnalati con nastri colorati e cartelli ben visibili.