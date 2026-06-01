In occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno 2026, sarà possibile visitare gratuitamente musei, parchi archeologici, monumenti e siti culturali statali in tutta Italia. Anche la Campania aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, offrendo ai cittadini e ai turisti l’opportunità di scoprire alcune delle più importanti bellezze storiche e artistiche del territorio senza alcun costo d’ingresso.

Tra le mete più attese figurano il Palazzo Reale di Napoli, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), il Castel Sant’Elmo, la Certosa di San Martino, oltre ai grandi siti archeologici di Pompei, Ercolano, Paestum e Velia.

Aperti gratuitamente anche il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, la Reggia di Caserta, la Certosa di San Lorenzo a Padula, il Museo Archeologico della Valle del Sarno, il Museo Archeologico di Pontecagnano e numerose altre strutture distribuite nelle province di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento.

L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per trascorrere la giornata tra arte, storia e cultura, approfittando dell’accesso libero a luoghi simbolo del patrimonio italiano.

Gli organizzatori consigliano comunque di consultare preventivamente i siti ufficiali delle singole strutture per verificare eventuali prenotazioni obbligatorie, limitazioni di accesso o variazioni negli orari di apertura. In alcuni casi, infatti, l’ingresso gratuito potrebbe essere soggetto a contingentamento per motivi di sicurezza.

Tra i siti più visitati si prevedono grande affluenza per gli Scavi di Pompei, la Reggia di Caserta, il MANN e il Museo di Capodimonte, con possibili tempi di attesa più lunghi nelle ore centrali della giornata.

Un’opportunità da non perdere per riscoprire gratuitamente il patrimonio culturale della Campania nel giorno dedicato alla nascita della Repubblica Italiana.