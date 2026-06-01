Le comunità di Nocera Inferiore e Nocera Superiore sono in lutto per la scomparsa di Antonio Giaccoli, imprenditore di 46 anni e presidente dell’Accademia Nazionale Pizza DOC. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione nell’intero Agro Nocerino-Sarnese e nel mondo della ristorazione.

Giaccoli è stato tra i principali promotori della cultura della pizza italiana, contribuendo alla formazione di migliaia di professionisti del settore e alla diffusione del Made in Italy in numerosi Paesi. Sotto la sua guida, l’Accademia Nazionale Pizza DOC è diventata un punto di riferimento per pizzaioli e operatori della ristorazione.

Tra le iniziative che portano la sua firma spicca il Campionato Nazionale Pizza DOC, manifestazione che negli anni ha richiamato concorrenti provenienti da diverse parti del mondo, consolidando il prestigio della tradizione pizzaiola italiana.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto tra familiari, amici e colleghi che ne ricordano la professionalità, la passione e l’impegno profuso nella valorizzazione del settore gastronomico.

I funerali si terranno domani, 2 giugno, alle ore 17, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Nocera Superiore.