NOCERA INFERIORE. Il Consiglio comunale ha approvato una serie di provvedimenti amministrativi riguardanti tre immobili abusivi già acquisiti al patrimonio dell’Ente e destinati a future finalità di interesse pubblico.
Le delibere fanno riferimento all’applicazione dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico dell’Edilizia e prevedono la dichiarazione di prevalente interesse pubblico per immobili interessati da abusi edilizi accertati. Una scelta che consente di evitarne la demolizione e di destinarli a utilizzi utili per la collettività.
Gli immobili interessati si trovano in via Francesco Rocco, nella frazione Cicalesi, in via Sant’Anna e in via Cucci. Le pratiche risultano inserite nel registro comunale degli abusi edilizi e, in alcuni casi, risalgono anche al 2002.
L’iter seguito dal Comune ha previsto l’accertamento degli abusi, la successiva acquisizione dei beni al patrimonio comunale e infine la valutazione dell’interesse pubblico prevalente, passaggio che consentirà la futura valorizzazione delle strutture.
«Ogni immobile restituito alla collettività rappresenta una risposta concreta a chi pensa che le regole possano essere aggirate. La legalità non si afferma con le parole, ma con gli atti», ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio.
L’amministrazione comunale ha ribadito l’intenzione di proseguire nelle attività di recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico, trasformando beni acquisiti per abuso edilizio in risorse a disposizione della comunità.