È stato proclamato sindaco di Salerno poco prima delle 10 di questa mattina Vincenzo De Luca, al termine delle procedure ufficiali svolte presso il Comune. Una formalità che si è conclusa rapidamente alla presenza dei componenti della commissione elettorale, della segretaria comunale Ornella Menna e di alcuni dirigenti ed ex dirigenti dell’ente, tra cui Felice Marotta.

Come previsto, De Luca non era presente al momento della proclamazione. L’attenzione è ora rivolta a Palazzo Guerra, dove si attende il suo arrivo, che potrebbe avvenire già nelle prossime ore.

Redazione

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