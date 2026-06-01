Un gesto simbolico per promuovere i valori dello sport tra le nuove generazioni. Questa mattina, a nome del Principe Emanuele Filiberto di Savoia, presidente onorario del Savoia 1908, il Gr. Uff. Rodolfo Armenio ha consegnato una maglia ufficiale del Savoia Calcio a Pasquale Arcella, giovane studente torrese, accompagnato dal padre Giuseppe.

Padre e figlio, tifosi da sempre della squadra biancoscudata, hanno ricevuto in omaggio la storica maglia bianca del Savoia, simbolo di appartenenza e tradizione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani i valori del rispetto, della correttezza e della lealtà sportiva, promuovendo una cultura positiva dentro e fuori dal campo.

Attraverso gesti semplici ma significativi, il club intende sensibilizzare le nuove generazioni all’importanza del rispetto delle regole e dell’avversario, facendo dello sport una vera palestra di vita aperta a tutti, senza distinzioni.

Principi condivisi anche dalla Casa Reale Holding S.p.A., guidata dallo stesso Emanuele Filiberto, che sostiene iniziative rivolte ai giovani con l’obiettivo di favorire la crescita personale e sociale attraverso i valori dello sport.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione verso il territorio portato avanti dal Savoia 1908, con l’intento di avvicinare i ragazzi alle sane regole della convivenza civile, utilizzando il calcio non solo come strumento sportivo, ma anche educativo e sociale.