NAPOLI. Restano critiche, ma stabili, le condizioni del 39enne commerciante di coralli rimasto gravemente ferito nel violento agguato avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nell’area vesuviana. L’uomo è ricoverato presso l’ospedale del Mare di Napoli, dove continua a essere monitorato dai medici. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Le ferite riportate testimoniano la particolare violenza dell’aggressione. Il 39enne è stato colpito con diverse coltellate che hanno interessato zone delicate del corpo, tra cui la gola, un polmone e un tendine. Per stabilizzare la respirazione si è reso necessario l’applicazione di un drenaggio toracico.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, tutto sarebbe nato quando il commerciante avrebbe richiamato un gruppo di giovani che, intorno alle 4 del mattino, stava lanciando bottiglie di vetro contro alcuni clienti di un locale della zona, generando momenti di tensione e paura.

Da quel momento la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Dopo un acceso confronto verbale, il gruppo avrebbe inseguito l’uomo per poi aggredirlo con un coltello. Un’azione violenta consumatasi in pochi istanti, ma che ha avuto conseguenze gravissime.

Gli investigatori stanno ora analizzando immagini di videosorveglianza e testimonianze raccolte sul posto per identificare tutti i responsabili e ricostruire con precisione le fasi dell’aggressione. Le indagini proseguono senza sosta per chiarire il ruolo dei singoli partecipanti al raid.