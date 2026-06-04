La Dirigente Scolastica del Terzo Circolo Didattico di Angri Patrizia Del Barone e i docenti delle classi quinte della Scuola Primaria del Plesso di Via D. Alighieri sono lieti di invitare la cittadinanza alla manifestazione che chiude ufficialmente il ciclo dei 5 anni di scuola per le classi quinte delle sezioni A, B e C. Un evento che rappresenta l’esito di un percorso di crescita, apprendimento e scoperta compiuto dagli alunni durante gli anni della scuola primaria.

Appuntamento per giovedì 4 giugno, alle ore 19:30 presso il Teatro di Santa Maria di Costantinopoli di Angri che si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e talenti, con la manifestazione “Un viaggio… Assieme”. L’evento ha l’obiettivo di coinvolgere le famiglie e la comunità scolastica in un momento di festa e condivisione nel delicato passaggio per gli alunni dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado (le medie!).

Al pubblico partecipante sarà presentata una originale scaletta musicale e il messaggio positivo trasmesso dai bambini tra le note.

Questo momento vuole essere per gli alunni e gli insegnanti non soltanto la celebrazione dei risultati raggiunti, ma anche un’occasione per condividere con le famiglie e con tutta la comunità scolastica il valore del cammino fatto. La parola “Assieme”, motto ufficiale della scuola, racchiude la vision e la mission: educare in un ambiente inclusivo, dove la collaborazione e il rispetto reciproco guidano ogni esperienza, e accompagnare ogni bambino nel percorso di crescita personale e sociale, valorizzando le diversità e promuovendo l’apprendimento condiviso.

La dirigente, i docenti e gli alunni aspettano con gioia di vivere questo momento speciale e testimoniare il percorso unico di ogni alunno, il cammino che li prepara ad affrontare con entusiasmo le tappe future della vita scolastica.