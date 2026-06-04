Brutta disavventura per una donna a Cava de’ Tirreni, che nella serata del 2 giugno ha denunciato il furto della propria auto.
Secondo quanto raccontato dalla proprietaria, il veicolo era stato parcheggiato intorno alle 18:30 nei pressi di via Marconi. Al ritorno, però, dell’auto non c’era più traccia.
«Una serata tranquilla si è trasformata in un incubo», ha scritto la donna nel suo appello, chiedendo l’aiuto dei cittadini per raccogliere eventuali segnalazioni utili al ritrovamento del veicolo.