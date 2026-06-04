Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi a Nocera Inferiore, dove un’auto ha terminato la sua corsa contro il muro di un’attività commerciale in via Roma, nei pressi del cavalcavia di via Astuti.

L’episodio si è verificato poco prima delle 13. Secondo una prima ricostruzione, la vettura era parcheggiata lungo la strada quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe iniziato a muoversi autonomamente. A bordo si trovava presumibilmente un bambino, rimasto per alcuni minuti all’interno dell’auto mentre la conducente, probabilmente la nonna, si era allontanata per alcune commissioni.

Stando alle prime informazioni, il piccolo avrebbe accidentalmente disinserito il freno a mano, facendo partire il veicolo. L’auto ha quindi attraversato l’incrocio prima di schiantarsi contro il muro di un’attività commerciale.

Fortunatamente non si registrano feriti né danni rilevanti, ma l’accaduto ha suscitato grande preoccupazione tra residenti e passanti. L’incidente è avvenuto infatti in una zona particolarmente trafficata e in un orario di forte affluenza, con il rischio concreto che il veicolo potesse coinvolgere pedoni o altri mezzi in transito.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza delle misure di sicurezza quando si lascia un veicolo in sosta, soprattutto in presenza di minori a bordo.