Un’importante scoperta naturalistica è stata registrata nel Cilento, dove sulla spiaggia di Lago, nei pressi di Punta Tresino a Castellabate, è stato individuato il primo nido di tartaruga Caretta Caretta della stagione in Campania.

La segnalazione ha immediatamente attivato la rete di monitoraggio e tutela della specie. Sul posto sono intervenuti i volontari di Legambiente, i ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn e la referente locale del progetto Turtlenest, Daniela Guariglia, che seguiranno costantemente l’area nelle prossime settimane fino alla schiusa delle uova.

La presenza del nido rappresenta un evento di grande valore ambientale e conferma ancora una volta l’importanza del litorale cilentano come habitat naturale per la nidificazione delle tartarughe marine.

L’area sarà monitorata e protetta per garantire la sicurezza del nido e favorire il corretto sviluppo degli esemplari, in attesa della nascita delle piccole Caretta Caretta.