Controlli a tappeto dei Carabinieri del Nas di Salerno nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana, del Cilento e dell’Agro Nocerino-Sarnese. Le verifiche, effettuate con il supporto delle Asl competenti, hanno portato alla sospensione di diverse attività e al sequestro di oltre nove quintali di alimenti privi dei requisiti di legge.

Nel Cilento è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimentare annesso a un panificio a causa di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. I militari hanno inoltre accertato la presenza di una cella frigorifera non autorizzata e sequestrato circa 100 chilogrammi di prodotti da forno surgelati privi di tracciabilità.

In Costiera Amalfitana è stata invece chiusa un’area adibita a deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavata all’interno di un garage e utilizzata da un ristorante-pizzeria. In altri otto esercizi commerciali sono stati sequestrati complessivamente circa 80 chilogrammi di alimenti e semilavorati senza documentazione sulla provenienza. Contestate anche violazioni relative all’applicazione delle procedure Haccp, alla protezione contro gli infestanti e alla manutenzione dei locali.

Particolarmente significativi i risultati ottenuti nell’Agro Nocerino-Sarnese. In un’azienda operante nel settore della produzione e del confezionamento alimentare è stata sospesa l’attività per la totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Durante i controlli sono stati sequestrati oltre cinque quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità.

Le verifiche sono state estese anche a una sede operativa della stessa azienda in provincia di Avellino, dove sono stati sequestrati circa 180 chilogrammi di prodotti da forno per irregolarità legate all’indicazione dell’origine delle materie prime.

Un ulteriore provvedimento di sospensione ha riguardato un’azienda dolciaria, dove i Nas hanno riscontrato muffe, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente manutenute. Chiuso anche un deposito alimentare annesso a un bar-pizzeria-rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti igienico-sanitari richiesti.

Nel complesso, il valore delle strutture interessate dai provvedimenti supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sequestrati è stato stimato in circa 50mila euro. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 13mila euro.