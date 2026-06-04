Proseguono gli sviluppi giudiziari sul femminicidio di Carmela Quaranta, la 42enne trovata senza vita nella sua abitazione di via Trieste a Mercato San Severino nell’aprile dello scorso anno.

La Procura di Nocera Inferiore ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Gerardo Sellitto, ex compagno della donna, indicato come unico indagato per omicidio volontario. Nei suoi confronti viene contestato anche il reato di furto. Esce invece definitivamente dall’inchiesta un 38enne che in una fase iniziale era stato iscritto nel registro degli indagati.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, confermata dagli esiti dell’autopsia, Carmela Quaranta sarebbe stata uccisa per strangolamento all’interno della propria abitazione. Gli inquirenti ritengono che Sellitto, che avrebbe conservato una copia delle chiavi dell’appartamento nonostante la fine della relazione, sia entrato in casa durante la notte sorprendendo la donna nel sonno, come riporta “Il Mattino“.

A sostenere l’impianto accusatorio sarebbero diversi elementi raccolti nel corso delle indagini, tra cui immagini di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche, dati del GPS del cellulare della vittima e una registrazione audio proveniente da una telecamera installata nello stabile. Quest’ultima avrebbe captato le urla e le richieste di aiuto della 42enne durante l’aggressione.

Fondamentale anche il lavoro dei carabinieri del RIS, che hanno sequestrato numerosi reperti, compresi elementi biologici, per ricostruire la dinamica del delitto.

Resta ancora da chiarire il movente. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella ritenuta più accreditata sarebbe legata a un forte risentimento maturato dopo la fine della relazione sentimentale.

Sellitto avrà ora venti giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogato prima dell’eventuale richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase preliminare e che la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva.