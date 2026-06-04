Una dura denuncia social sta facendo discutere nelle ultime ore dopo il racconto di un cittadino che ha segnalato gravi difficoltà nel richiedere soccorso per il padre colto da un malore nella mattinata di oggi a Giugliano in Campania.

Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe contattato ripetutamente il 118 e il 112, effettuando più chiamate senza ricevere risposta. Di fronte all’emergenza, sarebbe stato costretto a organizzarsi autonomamente per trasportare il genitore in ospedale.

«Mio padre si è sentito male e aveva bisogno di un’ambulanza. Ho chiamato più volte il 118 e il 112, ma nessuno ha risposto», racconta il cittadino, che riferisce di aver lasciato temporaneamente il padre a casa per recuperare l’auto e accompagnarlo personalmente al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Una volta giunto in ospedale, sostiene di non aver trovato immediata assistenza all’esterno del reparto d’emergenza. «Ho dovuto prendere io una barella e portarlo all’interno del pronto soccorso», afferma.

Il racconto, affidato ai social, ha suscitato numerose reazioni e riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla gestione delle emergenze. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte dell’Asl Napoli 2 Nord o della struttura ospedaliera in merito all’episodio segnalato.

Resta da chiarire quanto accaduto e se vi siano state eventuali criticità operative nelle procedure di emergenza e accoglienza sanitaria.