Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche di Renato Nacchia, il 19enne di Pagani di cui si erano perse le tracce dalla serata precedente.

A comunicare il lieto fine sono stati familiari e amici del giovane, che hanno confermato il suo ritrovamento e il buono stato di salute. Nelle ore precedenti era stata segnalata la presenza della sua auto nei pressi dell’ospedale Campolongo, elemento che aveva contribuito alle attività di ricerca.

Decisiva la collaborazione di cittadini, conoscenti e utenti che hanno condiviso gli appelli e fornito segnalazioni utili. «Grazie a tutti per la condivisione e per la collaborazione. Renato è stato ritrovato e sta bene. Ogni segnalazione e ogni avvistamento condiviso si sono rivelati preziosi», è il messaggio diffuso dopo il ritrovamento.

La vicenda si chiude quindi con un sospiro di sollievo per la famiglia e per l’intera comunità paganese, che nelle ultime ore aveva seguito con apprensione gli sviluppi della situazione.