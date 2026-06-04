Momenti di apprensione a Pontecagnano Faiano, dove un’anziana di 80 anni è stata soccorsa dopo essere rimasta bloccata nella propria abitazione per circa due giorni a causa di un problema neurologico.

L’allarme è scattato quando il fratello della donna, non riuscendo più a contattarla telefonicamente e preoccupato per l’assenza di notizie dopo il ponte del 2 giugno, ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto, in via Carso, sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Salerno e un’ambulanza della Vopi. I pompieri hanno forzato l’ingresso dell’appartamento, trovando l’80enne riversa sul pavimento.

Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata colpita da un problema neurologico che le avrebbe impedito di rialzarsi, raggiungere la porta di casa o chiedere aiuto. Le sue condizioni erano rese ancora più difficili dal lungo periodo trascorso senza poter mangiare e bere regolarmente.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto e, dopo averla stabilizzata, l’ha trasferita all’ospedale Ruggi di Salerno per gli accertamenti e le cure necessarie.

Provvidenziale l’intervento dei soccorsi, allertati dai familiari, che ha consentito di evitare conseguenze più gravi. La donna è ora sotto osservazione nella struttura ospedaliera.