La Giunta Regionale della Campania ha approvato il calendario dei saldi estivi 2026. Le vendite di fine stagione prenderanno ufficialmente il via il prossimo 4 luglio e potranno proseguire per un periodo massimo di 60 giorni.
Il provvedimento conferma anche il divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti l’inizio dei saldi. I commercianti, dunque, non potranno esporre sconti, ribassi o offerte promozionali fino alla data stabilita dalla Regione, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente.
L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori ed evitare pratiche scorrette legate all’anticipazione degli sconti rispetto all’avvio ufficiale delle vendite di fine stagione.
La decisione è stata adottata nel corso della riunione della Giunta regionale a Palazzo Santa Lucia e riguarda l’intero territorio campano. Per i negozianti si apre ora il conto alla rovescia verso uno dei periodi più importanti dell’anno per il commercio, mentre i consumatori attendono l’inizio degli sconti per approfittare delle occasioni estive.
I saldi dureranno quindi fino ai primi giorni di settembre, offrendo due mesi di promozioni e ribassi nei negozi della Campania.