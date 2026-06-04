Importante operazione antidroga dei carabinieri a Salerno, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato un uomo, identificato con le iniziali L.R., con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato nell’ambito di un’attività investigativa che ha portato i militari a effettuare una perquisizione nei confronti dell’indagato. Durante i controlli, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti di diversa tipologia.

Nel dettaglio, sono stati trovati circa 836 grammi di hashish, 3,6 chilogrammi di marijuana e oltre 5,3 chilogrammi di eroina. Sequestrata anche della cocaina, il cui quantitativo complessivo è ancora in fase di accertamento, oltre a materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, che procederà alle successive valutazioni nell’ambito dell’inchiesta.

Si precisa che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità saranno accertate nelle sedi giudiziarie competenti.