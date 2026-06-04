Ha utilizzato il collaudato raggiro del “finto avvocato” e del figlio arrestato per convincere una donna di 81 anni a consegnare del denaro, ma il piano è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.

I militari hanno arrestato a Napoli, in corso Garibaldi, un 55enne pluripregiudicato accusato di aver tentato di truffare un’anziana residente a Piano di Sorrento. L’uomo avrebbe contattato telefonicamente la vittima, raccontandole che il figlio era stato arrestato e chiedendo 1.200 euro per risolvere la situazione.

Spaventata e preoccupata, la donna ha raccolto il denaro richiesto e si è recata in Circumvesuviana fino a Napoli per consegnarlo all’uomo nei pressi della stazione di Porta Nolana.

Determinante l’intervento del figlio dell’anziana, che ha scoperto quanto stava accadendo e ha immediatamente allertato i carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento. Grazie alla collaborazione con i militari della compagnia Napoli Stella, il presunto truffatore è stato individuato e bloccato.

L’uomo, già sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Napoli disposto dal Tribunale di Pescara per reati analoghi, è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata e trasferito in carcere.

Le forze dell’ordine rinnovano l’invito a prestare la massima attenzione a telefonate sospette e a segnalare immediatamente eventuali richieste di denaro legate a presunte emergenze familiari.