Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento del Comune di Sarno per infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata.
La decisione è stata assunta nel corso della riunione conclusasi pochi minuti fa e riguarda anche il Comune di Torre Annunziata. Il provvedimento arriva al termine dell’iter avviato nei mesi scorsi con l’attività della commissione d’accesso incaricata di verificare eventuali condizionamenti della criminalità organizzata nell’ente.
Con lo scioglimento, l’amministrazione comunale decade e la gestione del Comune sarà affidata a una commissione straordinaria nominata dal Governo, che guiderà l’ente fino alle prossime elezioni.
Si attendono ora le motivazioni ufficiali contenute nel decreto di scioglimento e i dettagli del provvedimento adottato dal Governo.