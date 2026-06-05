ACERRA. Avrebbe tenuto la compagna chiusa in casa per cinque giorni, senza telefono e senza alcuna possibilità di chiedere aiuto. Per questo un 34enne è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30, quando un passante ha sentito le urla provenire da un appartamento al piano terra e ha immediatamente contattato il 112. Giunti sul posto, i militari hanno percepito chiaramente le richieste di aiuto di una donna che, dall’interno dell’abitazione, implorava di essere liberata.

La vittima, una 34enne, ha raccontato ai carabinieri di essere stata segregata in casa dal compagno per cinque giorni. Secondo il suo racconto, l’uomo usciva dall’abitazione chiudendo tutto a chiave e portando con sé anche il cellulare, lasciandola completamente isolata.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse. La doppia porta d’ingresso era sbarrata e l’unica finestra disponibile era protetta da una robusta inferriata. Solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco è stato possibile raggiungere la donna e metterla in salvo.

Una volta liberata, la 34enne ha denunciato una serie di presunti maltrattamenti e violenze subiti nel tempo, formalizzando la denuncia nei confronti del compagno.

Le ricerche dell’uomo sono durate pochi minuti. Il 34enne, infatti, si trovava a poca distanza dall’abitazione, confuso tra residenti e curiosi che assistevano all’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno riconosciuto e bloccato immediatamente.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà ora fare piena luce sulla vicenda.