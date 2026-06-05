ANGRI. Tiene banco in città la vicenda del parcheggio dell’ex area MCM, uno degli spazi di sosta più utilizzati dai cittadini. Nelle ultime ore i proprietari dell’area hanno deciso di rientrare in possesso del sito, determinandone di fatto la chiusura e creando non poche preoccupazioni per la viabilità e la disponibilità di parcheggi.

A fare chiarezza è stato il sindaco Cosimo Ferraioli, che ha spiegato come circa un mese fa i proprietari abbiano chiesto agli uffici comunali la restituzione del possesso dell’area, anche per motivi di sicurezza. Una richiesta legittima, essendo titolari del bene.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, gli uffici comunali hanno comunicato che l’area risultava già nella disponibilità dei proprietari, essendo scaduti i termini precedentemente previsti. Da qui la decisione dei privati di riprendere possesso del parcheggio, impedendone l’utilizzo da parte della cittadinanza.

«Si tratta di una tegola alla quale bisogna comunque dare una risposta», ha dichiarato Ferraioli, annunciando di aver firmato un’ordinanza finalizzata a evitare la chiusura immediata dell’area e a concedere il tempo necessario alla città per organizzarsi con soluzioni alternative.

L’ordinanza sarà notificata ai proprietari e ai loro legali con l’obiettivo di consentire una gestione più graduale della situazione, evitando disagi improvvisi agli automobilisti.

La questione è entrata anche nel dibattito politico a pochi giorni dal ballottaggio del 7 e 8 giugno. Il candidato sindaco Alfonso Scoppa aveva pubblicamente chiesto a Ferraioli di intervenire per trovare una soluzione alla chiusura del parcheggio.

Sul tema è intervenuto anche Pasquale Mauri, che ha reso noto di aver contattato direttamente il sindaco ricevendo rassicurazioni sull’attivazione dell’amministrazione comunale per favorire una soluzione alla vicenda. «La dimostrazione che, spesso, i problemi si affrontano e si risolvono anche senza appelli pubblici, clamore o inutili allarmismi», ha scritto il candidato.

Resta ora da capire quali saranno gli sviluppi della situazione e se l’ordinanza comunale riuscirà a garantire la continuità di un servizio considerato strategico per il centro cittadino.

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