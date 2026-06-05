Viabilità e sosta. Il sindaco interviene dopo la decisione del proprietario dell’area di interrompere l’utilizzo della sosta con breve preavviso.

Il Comune interviene dopo la chiusura annunciata

L’improvvisa chiusura del parcheggio situato nell’area ex MCM ha spinto il sindaco Cosimo Ferraioli ad attivarsi rapidamente per evitare pesanti conseguenze sulla viabilità cittadina e sulla disponibilità di posti auto nel centro di Angri. Dopo aver appreso della decisione del proprietario privato di interrompere l’utilizzo dell’area destinata alla sosta, con un preavviso ritenuto insufficiente rispetto alle esigenze della città, il primo cittadino ha firmato un’ordinanza con la quale viene richiesta la proroga dell’apertura del parcheggio per i prossimi trenta giorni.

Un’area strategica per residenti e attività commerciali

Il parcheggio dell’ex MCM rappresenta da anni un punto di riferimento per residenti, commercianti e cittadini che quotidianamente frequentano il centro urbano. La sua collocazione strategica lo rende infatti una delle principali aree di sosta a servizio delle attività economiche e dei servizi presenti nel cuore della città. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di evitare improvvise criticità sul piano della mobilità urbana, garantendo il tempo necessario per individuare eventuali soluzioni alternative e limitare i disagi per utenti e operatori commerciali.

La richiesta di una proroga

Con il provvedimento adottato, il sindaco punta a mantenere operativo il parcheggio almeno per il prossimo mese, consentendo una gestione più ordinata della situazione e scongiurando ripercussioni immediate sul traffico e sulla sosta. La vicenda resta ora legata alle determinazioni del soggetto proprietario dell’area e agli eventuali sviluppi che potranno emergere nelle prossime settimane, mentre il Comune continua a monitorare una questione ritenuta particolarmente delicata per l’equilibrio della mobilità cittadina.

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