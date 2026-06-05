Prosegue l’iter giudiziario legato alla violenta rissa scoppiata la sera del 1° settembre 2024 in piazza Doria, ad Angri. Il Gup del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto il rinvio a giudizio per cinque persone, mentre altri tre imputati hanno definito la propria posizione con il patteggiamento e un quarto è stato condannato con rito abbreviato.

I fatti si verificarono nei pressi del bar Ribò, estraneo alla vicenda, dove un gruppo di giovani residenti tra Angri e Scafati diede vita a una violenta colluttazione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all’origine dell’episodio vi sarebbe stata una spedizione punitiva organizzata da uno dei gruppi coinvolti, anche se le ragioni del conflitto non sono mai state chiarite del tutto.

Il bilancio fu di tre feriti, che riportarono lesioni con prognosi di 30, 21 e 10 giorni. Durante gli scontri sarebbero stati utilizzati coltelli, bastoni, tirapugni e altri oggetti contundenti, mentre sedie e tavolini furono lanciati in strada, generando momenti di panico tra residenti e passanti, come riporta “Il Mattino“.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e della Stazione di Angri, hanno permesso di identificare i presunti responsabili grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Gli accertamenti sono andati avanti nonostante le difficoltà incontrate dagli investigatori, dovute anche alla scarsa collaborazione di alcuni testimoni e di alcuni dei feriti.

Per quattro imputati sono state definite pene comprese tra un anno e quattro mesi e un anno e cinque mesi di reclusione, con sospensione subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero presso enti e associazioni di volontariato.

Sul fronte amministrativo, la Questura di Salerno aveva inoltre emesso 13 Daspo urbani della durata compresa tra due e tre anni nei confronti dei giovani individuati, vietando loro l’accesso ai luoghi interessati dagli scontri.

Il processo per i cinque imputati che hanno scelto il rito ordinario prenderà il via dopo la pausa estiva.