BATTIPAGLIA. Oltre mille litri di gasolio sottratti all’illegalità e destinati alla solidarietà. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Battipaglia ha proceduto alla consegna di 1.127 litri di carburante alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Salerno, in esecuzione di un provvedimento disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’operazione trae origine da un’indagine condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia nell’ambito di un procedimento nato dalla denuncia di una donna di origine tunisina, vittima di violenze domestiche. Nel corso degli accertamenti gli agenti rinvennero, all’interno del garage dell’abitazione, un ingente quantitativo di gasolio conservato in numerose taniche di plastica, per un totale di 1.127 litri.

Gli approfondimenti investigativi consentirono di accertare l’illecita provenienza del carburante, che venne immediatamente sequestrato. Per la vicenda un uomo, anch’egli cittadino tunisino, fu denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di ricettazione.

Successivamente il Tribunale di Salerno, attraverso la sezione GIP, ha disposto la confisca del materiale sequestrato. Per evitare la distruzione del carburante e consentirne un utilizzo a beneficio della collettività, il Commissariato di Battipaglia ha richiesto la devoluzione del bene alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Salerno, ottenendo il via libera dell’Autorità Giudiziaria.

Nei giorni scorsi, presso il custode giudiziario incaricato, è stata quindi completata la procedura di dissequestro e consegna del carburante all’associazione, che potrà impiegarlo nelle proprie attività istituzionali e nei servizi di assistenza sul territorio.