CASTELLABATE. A distanza di quindici anni dal successo di “Benvenuti al Sud”, Castellabate si prepara nuovamente a diventare protagonista del grande schermo. Da lunedì 9 giugno prenderanno infatti il via nel borgo cilentano le riprese di “Bentornati al Sud”, terzo capitolo della fortunata saga che riunisce Claudio Bisio e Alessandro Siani.

Il nuovo film segna il ritorno della coppia protagonista che, con “Benvenuti al Sud” nel 2010 e “Benvenuti al Nord” nel 2012, conquistò il pubblico italiano e il box office nazionale. Alla regia torna Luca Miniero, mentre la sceneggiatura è firmata dallo stesso Miniero insieme ad Alessandro Siani e Claudio Bisio, su soggetto dell’attore e regista napoletano.

Accanto ai due protagonisti saranno presenti anche alcuni dei volti più amati della saga: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo. Nel cast figura inoltre Valentina Lodovini, che parteciperà con un ruolo speciale.

Le riprese si svolgeranno per circa sette settimane tra Castellabate, Roma e Milano. Per il comune cilentano si tratta di un ritorno particolarmente significativo: proprio tra le stradine e le piazze del borgo vennero girate le scene di “Benvenuti al Sud”, pellicola che contribuì a far conoscere il territorio a milioni di spettatori.

La produzione è affidata a Bartleby Film, Italian International Film e Medusa Film, che curerà anche la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane.

L’arrivo del cast e della troupe rappresenta un’importante vetrina per Castellabate e per l’intero Cilento, destinati ancora una volta a diventare scenario di una delle commedie italiane più attese della prossima stagione cinematografica.