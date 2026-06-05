CASTELLAMMARE DI STABIA. Momenti di forte tensione nella serata di martedì nel cuore della città, dove un giovane di 25 anni è stato aggredito e picchiato da un gruppo di persone in via Bonito, a pochi passi dalla Villa Comunale e dal lungomare.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una discussione legata a un parcheggio. Il 25enne stava spostando la propria moto per consentire l’uscita di un’automobile quando sarebbe scoppiato un diverbio con il conducente del veicolo e la donna che era con lui. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente agli insulti e alle spinte.

Nel corso della lite, il giovane avrebbe spintonato la donna facendola cadere a terra. La coppia si sarebbe poi allontanata, ma pochi minuti dopo l’uomo sarebbe tornato sul posto accompagnato da una decina di persone.

A quel punto sarebbe scattata la violenta aggressione. Il gruppo avrebbe circondato il 25enne colpendolo con calci e pugni davanti a numerosi passanti, tra cui anche diversi turisti presenti nella zona. Una scena che ha suscitato paura e sconcerto in uno dei luoghi più frequentati della città.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118. All’arrivo delle forze dell’ordine gli aggressori si erano già dileguati. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Leonardo, dove gli sono stati riscontrati traumi e contusioni in varie parti del corpo. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Sono in corso le indagini del Commissariato di Castellammare di Stabia. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbero risultare decisive per identificare i responsabili del pestaggio. Secondo le prime informazioni, tra i componenti del gruppo ci sarebbero anche alcuni giovanissimi.

Come previsto dalla legge, eventuali responsabilità saranno accertate nelle sedi competenti.