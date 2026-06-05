NOCERA SUPERIORE. In occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, ha rivolto un messaggio di auguri e ringraziamento alle donne e agli uomini dell’Arma per il servizio svolto quotidianamente a tutela della sicurezza e della legalità.

Il primo cittadino ha preso parte alla cerimonia celebrativa tenutasi a Salerno, esprimendo riconoscenza nei confronti del comandante provinciale, colonnello Filippo Melchiorre, del comandante territoriale dell’Agro Nocerino-Sarnese e Cava de’ Tirreni, colonnello Gianfranco Albanese, e del luogotenente carica speciale Antonello Catapano, comandante della stazione dei Carabinieri di Nocera Superiore.

Nel suo intervento, D’Acunzi ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto dall’Arma sul territorio, definendola un presidio costante di legalità e vicinanza ai cittadini.

Un momento particolarmente significativo della cerimonia è stato il conferimento di un encomio al luogotenente carica speciale Andrea Arcangeli, originario di Nocera Superiore, insignito dal Comandante Regionale dell’Arma dei Carabinieri.

«Un riconoscimento che dà lustro alla nostra comunità e testimonia il valore dei nostri concittadini al servizio delle istituzioni», ha dichiarato il sindaco, congratulandosi a nome dell’intera città con il militare premiato.

La ricorrenza ha rappresentato un’occasione per rinnovare il legame tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locale, nel segno della collaborazione e del servizio al territorio.