SIANO. Un tempestivo intervento della polizia municipale di Siano ha permesso di salvare la vita a un gattino neonato che rischiava di morire poche ore dopo la nascita.

Gli agenti del comando guidato dal comandante Salvatore Dionisio sono intervenuti dopo una segnalazione giunta nelle prime ore della mattinata. Una volta sul posto, hanno constatato che il piccolo felino era in grave difficoltà: il cordone ombelicale si era attorcigliato attorno al collo, provocando un serio rischio di soffocamento.

Grazie al rapido intervento degli agenti e alla collaborazione del servizio veterinario dell’Asl di Mercato San Severino, il gattino è stato immediatamente soccorso e messo in sicurezza.

Dopo le prime cure, l’animale è stato affidato ai veterinari per l’assistenza necessaria e resterà sotto osservazione in attesa di un eventuale affidamento.

L’episodio ha suscitato numerosi messaggi di apprezzamento da parte della comunità locale, che aveva richiesto l’intervento delle autorità per salvare il piccolo animale. Un gesto che ha evidenziato ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini, polizia municipale e servizi veterinari nella tutela degli animali.