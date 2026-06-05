Proseguono le attività di contrasto all’inquinamento del fiume Sarno. Tra il 3 e il 4 giugno i Carabinieri Forestali hanno eseguito il sequestro di due attività produttive tra Striano e Torre Annunziata nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Il primo intervento è stato effettuato a Striano dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Roccarainola presso la società agricola “Agricola Luisa Srl”, operante nel settore delle lavorazioni ortofrutticole. Durante i controlli sarebbero stati individuati fanghi derivanti dal lavaggio dei prodotti e scarti vegetali depositati in maniera non conforme alla normativa vigente.

Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato la presenza di uno scarico di reflui industriali convogliato nella rete delle acque bianche e successivamente nell’alveo del fiume Sarno senza le necessarie autorizzazioni. Sotto sequestro sono finiti lo scarico ritenuto abusivo, il piazzale industriale, le attrezzature e i rifiuti presenti nell’area.

Il giorno successivo i Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Napoli hanno eseguito un secondo sequestro a Torre Annunziata nei confronti della società “Security Global Sas”, attiva nel settore del rimessaggio di imbarcazioni da diporto.

Nell’area interessata, estesa per circa 11 mila metri quadrati e utilizzata per la custodia di 66 imbarcazioni, sarebbero emerse presunte irregolarità legate allo scarico delle acque reflue e alla presenza di un manufatto privo dei necessari titoli edilizi. I sigilli hanno riguardato l’intero complesso, compresi uffici, servizi igienici e tutte le imbarcazioni presenti nell’area.

I provvedimenti si inseriscono nella più ampia attività investigativa finalizzata all’individuazione delle fonti di inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Torre Annunziata, con il supporto tecnico dell’Arpac e delle forze di polizia, nell’ambito del protocollo sottoscritto nel dicembre 2025 dalle Procure di Torre Annunziata, Nocera Inferiore e Avellino per il contrasto ai reati ambientali nel bacino del Sarno.