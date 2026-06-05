CAVA DE’ TIRRENI. Le ceneri di Leone, il gatto randagio trovato agonizzante e scuoiato vivo ad Angri nel dicembre 2023, sono tornate al Canile Municipale di Cava de’ Tirreni dopo il dissequestro disposto dall’autorità giudiziaria.

Il corpo dell’animale, trattenuto per esigenze investigative, è stato cremato nei giorni scorsi presso il Dog Park di Ottaviano, che ha messo gratuitamente a disposizione il servizio. L’urna cineraria è stata poi affidata ai volontari della LNDC Animal Protection, che si erano presi cura di Leone negli ultimi giorni della sua vita.

La vicenda aveva profondamente colpito l’opinione pubblica. Ritrovato il 14 dicembre 2023 in condizioni gravissime per le strade di Angri, Leone riuscì a sopravvivere soltanto quattro giorni. La sua storia suscitò indignazione in tutta Italia, dando vita a manifestazioni, fiaccolate e iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sugli animali.

Per mantenere vivo il ricordo di Leone, il Canile Municipale di Cava de’ Tirreni realizzerà uno spazio commemorativo dedicato alla sua memoria, dove cittadini e volontari potranno lasciare un fiore, un messaggio o un pensiero.

«Dedicheremo un angolo speciale alla sua urna affinché chiunque possa dedicargli un pensiero, un fiore, una preghiera», ha dichiarato Teresa Salsano, referente della sezione locale della LNDC Animal Protection.